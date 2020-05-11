إحباط تهريب “فرنسي” إلى دولة مجاورة بسيارة إسعاف من الخرطوم





نجح أفراد تفتيش نقطة القلابات بولاية القضارف اليوم (الاثنين) من إحباط تهريب فرنسي من السودان إلى إثيوبيا عبر معبر القلابات

بواسطة عربة إسعاف تابعة لمركز عزل القلابات . و طبقاً للمصادر فإن عملية التهريب بدأت من العاصمة بواسطة عربة إسعاف قادمة من الخرطوم قامت بايصاله للقضارف ومنها تم استخدام عربة إسعاف مركز عزل القلابات التى قامت بتوصيله للمعبر، بيد أن أفراد نقطة تفتيش القلابات قاموا بتوقيف العربة واحتجزوا الفرنسي الذى كان يحاول العودة إلى فرنسا عبر إثيوبيا وتم تدوين بلاغ ضد السائق والمتسلل تحت طائلة قانون الطوارئ بقسم القلابات .

المجهر

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