تشديد الاجراءات في نقاط الارتكاز بمحلية بحري محاسبة مخالفين الحظر





أكد عبد المنعم عمر احمد المدير التنفيذي لمحلية بحري إهتمام المحلية بأمن وسلامة المواطن مطالباً بتشديد الإجراءات بنقاط الإرتكازات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

وأشاد خلال اجتماعه اليوم مع لجنة امن المحلية بالدور الكبير الذي تبذله الأجهزة النظامية بمختلف مسمياتها ومكونتها في بسط الأمن وحماية المكتسبات والاستجابة والتصدي لتقليل المخاطر والكوارث التي تحدث والتي تهدد أمن وسلامة المواطن .

يذكر أن الاجتماع إستمع لتقرير من مدير الشئون الصحية بالمحلية عن سير العمل بالمرافق الصحية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها الإدارة في ظل جائحة كورنا .

المجهر

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