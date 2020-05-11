أسطورة الكرة الإيطالية يشيد بتطور صلاح مع ليفربول





يعبّر العديد من نجوم كرة القدم عن إعجابهم بالمستوى الذي بلغه النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنكليزي، الذي توج بلقب أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات قريبا من حصد لقب البريميرليغ قبل توقف الموسم.

ومن بين هذه الأسماء فابيو كانافارو، نجم الكرة الإيطالية والمدير الفني الحالي لنادي غوانزهو إيفرغراند الصيني، الذي قال في تصريحات خصّ بها شبكة (سكاي سبورت) البريطانية: “أحترم محمد صلاح كثيراً، لقد تغير بشكل مذهل مع نادي ليفربول طوال السنوات الثلاث الماضية، لقد أصبح مثل الآلة”.

وتابع بطل العالم مع المنتخب الإيطالي عام 2006 بقوله: “صلاح اللاعب الذي يرغب كل مدرب بتدريبه لأنه يستطيع الدفاع والهجوم وفعل كل شيء في الملعب، إضافة إلى ذلك هو لا يستسلم أبداً”.

ولم يخف كانافارو رغبته في خوض تدريب أحد الأندية الأوروبية في المستقبل، وأضاف: “أنا الآن مع أحد أبرز الأندية في آسيا، وبالطبع في المستقبل سأخوض تجربة في أوروبا، ولما لا تكون مع أحد أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، مثلما رأيناه مع بيب غوارديولا ويورغن كلوب”.

وعن ليفربول، قال كانافارو: “قدم الفريق موسماً مدهشاً، وهم يستحقون الفوز والتتويج بلقب دوري هذا الموسم، كما لست متفاجئاً باحتلال فان دايك المرتبة الثالثة بين أحسن اللاعبين في أوروبا الموسم الماضي، ولأنه مدافع مثلما كنت أنا فقد أرسلت له رسالة تهنئة خاصة”.

العربي الجديد

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