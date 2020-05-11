قطاع التعدين يتبرع بـ(500) لبسة واقية للكوادر الطبية





يسلم قطاع التعدين غدا الثلاثاء وزارة الصحة الإتحادية (500) لبسة واقية للكوادر الطبية العاملة في الخطوط الامامية لمكافحة جائحة كورونا.

وكشف مدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على التعدين التقليدي عبدالله شم في تصريح صحفي اليوم أنه وبتوجيه من وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم ووكيل التعدين بالوزارة د. محمد يحي، قرر قطاع التعدين التبرع بهذة الألبسة الواقية دعما من القطاع للكوادر الصحية لمجابهة الجائحة.

يذكر أن وكيل قطاع التعدين أصدر قرارا، قبل الحظر الشامل بتكوين لجنة لمجابهة كورونا بمناطق التعدين التقليدي برئاسة مدير التعدين التقليدي وممثلين للهيئة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وشركتي ارياب وسودامين ومدير المتابعة بقطاع المعادن

المجهر السياسي

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