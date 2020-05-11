شيكان تشارك في حملة تعقيم ضد الكورونا





شاركت شركة شيكان للتأمين بالشراكة مع مبادرة شباب الوطن ومنظومة الصناعات الدفاعية اليوم في حملات تعقيم ضد فايروس كورونا لنقاط تجمعات المواطنين «الضرورية» عبر المخابز والصيدليات واقسام الشرطة والدوريات حيث غطت الحملات مساحات مقدرة من ولاية الخرطوم ونالت استحسان قطاع كبير من الجماهير ..

واعتبر اللواء م . مصطفى عثمان كيلاني مدير عام الشركة ان انتظام شيكان في الحملة يجئ اتساقا مع منهجها في المسؤولية المجتمعية وإسناد الدولة والمجتمع سيما في اوقات الأوبئة والازمات .. مؤكدا ان شركته ابتدرت حملة توعوية شارحة لمخاطر الفايروس وطرق الوقاية منه عبر المطبوعات والمطبقات، والاستاندات، الخ .. لعملاء الشركة وعامليها وزوارها ولعموم المجتمع .

مبينا ان الشركة مستمرة في حملتها حتى انقضاء جائحة كورونا عن بلادنا وعودة الأمور إلى طبيعتها ..

داعيا المواطنين الى مزيد من الالتزام والامتثال الى مصفوفة الارشادات التي تصدرها الجهات الصحية .. ومتمنيا ان تزول الجائحة عن بلادنا وأمتنا الحبيبة في اقرب وقت ممكن .

التيار

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