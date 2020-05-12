تجمّع التمريض السوداني يعلن رفع الإضراب ومهلة ”72″ ساعة لتنفيذ المطالب، أو الاستمرار في التصعيد





أعلن تجمّع التمريض السوداني عن رفع الإضراب عن الحالات الباردة اعتبارًا من اليوم”الثلاثاء”، ولمدة يومين، مانجًا الوزارة المعنية مهلة محدّدة لتنفيذ مطالبه.

وقال التجمّع في بيانٍ صادر فجر ”الثلاثاء”، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّه متمسّك بتنفيذ مطالبه المتمثّلة في توفير مناطق مخصّصة لعزل الحالات المشتبه فيها وتفعيل نظام الفرز الأولى بجميع المستشفيات بالعاصمة والولايات، توفير معدات الحماية الشخصية كاملةَ لكادر التمريض بالمستشفيات ومراكز العزل التي تستقبل حالات الاشتباه والحالات الموجبة، وإلزام جميع المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بتوفير أماكن مهيئة يتمّ استخدامها بغرض الحجر والعزل الصحي لكادر التمريض لكلّ من تثبت مخالطتهم للحالات الإيجابية بدون سبل الحماية الكافية أثناء ساعات العمل والتكفّل بعلاجهم كاملاً في حالة تأكّد إصابتهم، وإلزام المؤسسات الصحية حكومية كانت أو خاصة بتبليغ كوادر التمريض بحالات الإشتباه بفيروس كورونا قبل التعامل معها وتوضيح التشخيص سواء مشتبه أو مؤكّد بشكل واضح في ملف المريض، وتوفير ترحيل من وإلى المستشفيات.

ومنح التجمّع الوزارة المعنية مهلة لمدة”72″ ساعة لتنفيذ المطالب، أو الاستمرار في التصعيد.

وسابقًا، أعلن تجمّع التمريض عن الدخول في إضرابٍ بكل مستشفيات السودان بالعاصمة والولايات لرفضهم تهميش وزارة الصحة ومطالبةً بتوفير المعينات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا.

وشاركت في إضراب تجمّع التمريض”30″ مستشفيًا شملت،الحصاحيصا التعليمي، أم درمان التعليمي،الأمل، سعد ابو العلا،الأبيض الدولي، ود مدني التعليمي،الجنينة التعليمي، الدامر التعليمي،المك نمر شندي،عطبرة،جعفر أبن عوف للأطفال،بحري،سنجة،القضارف،نهر النيل، إبن سيناء،مجّمع عطبرة الطبي، ربك التعليمي،عثمان دقنة بورتسودان، طيبة،المك نمر، سنار، جبل موية،الفاشر، كريمة، الرصيرص،الدمازين، يستبشرون،البقعة – امدرمان، كوستي.

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