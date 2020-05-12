قوى الاجماع تدعو لتفويت الفرصة على المتربصين بقرار الحظر





دعت قوى الإجماع الوطني الي التنفيذ الفعال للحظر الشامل و الإجراءات الصحية للخروج بالبلاد الي بر الصحة و التعافي .

و اشادت قوى الاجماع فى بيان لها بحسب سونا صباح اليوم بالكوادر الطبية وصمودها في أداء دورها رغم شح الامكانيات كما اشادت بصمود المواطنين ممن يعتمدون فى معيشتهم على الكسب اليومي مؤكدة على انه وضع فرضته الضرورة الملحة لحماية ارواح جماهير هذا الشعب العملاق.

داعية اياهم لمزيد من الصمود و تفويت الفرصة علي المتربصين لكسر قرار تمديد الحظر. فيما يلي نص البيان:

بسم الله والشعب والثورة بسم الشهداء الاكرم منا اجمعين

بيان حول تطورات الوضع الصحي وحظر التجوال جماهير شعبنا الشرفاء تؤكد قوى الاجماع الوطني وقوفها جنبا الى جنب مع الشارع السوداني الذي يخوض تمديد حظر التجول في اوضاع صعبة عليه وعلى بلادنا، ونعلم علم اليقين ما يعنيه غياب يوم عن العمل للكثير من ابناء شعبنا المعتمدين على رزق اليوم باليوم..

لكنه وضع لابد منه فرضته الضرورة الملحة لحماية ارواح جماهير هذا الشعب العملاق.. جماهيرنا الابية لا يفوت على قوى الاجماع الوطني ان تناشد الشعب المعلم ضرورة الالتزام بوضع الحد الادنى من الوقاية بعدم مغادرة المنازل طيلة ايام الحظر تجنبا للمخالطة والازدحام الذي يسهم في زيادة عدد الاصابات..

كما لا يفوتنا ان نزجي التحايا لفرسان المعركة مع كوفيد ١٩ ممثلين في الكوادر الطبية بمختلف مجالاتهم وتخصصاتهم ومستوياتهم وهم يحاربون بنبل الثوار ظلامات المرض في ظل نظام صحي متدهور ومدمر موروث من العهد الظلامي البائد لا يملكون سلاحا سوى حبهم لهذا الشعب المعلم وايمانهم بحق الحياة..

وازاء ذلك نطالب جماهيرنا ان تلتزم بالتوجيهات الصحية وان تحارب الاشاعات ومطلقيها من فلول النظام البائد الداعين لكسر الحظر..

قوى الاجماع الوطني

الخرطوم: (كوش نيوز)

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