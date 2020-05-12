تنفيذ الحظر الشامل بجميع محليات ولاية كسلا





وضعت جميع محليات ولايه كسلا المرسوم رقم ( 2) الصادر من الولاية والخاص بامر الطوارئ ( الحظر الشامل) موضع التنفيذ الفوري للحد من انتقال جائحه كورونا المستجد

واكد المدير التنفيذي لمحلية حلفا الجديدة الأستاذ عادل حسن صالح( لسونا )ان المحلية استنفرت قواها السياسية والامنية والصحية واعلنت الحظر الشامل واغلاق السوق العمومي ويمكن للموطنين لقضاء حوائجهم داخل الاحياء من الساعة 6 حتي الساعة 9 صباحا فضلا عن مزاولة عمل الصيدليات بالمستشفيات والاحياء تمشيا مع موجهات المرسوم الولائي .

وناشد عادل المواطنين التعاون مع الجهات المختصة والعمل بالارشادات الصحية للوقاية من المرض والسلامة العامة ..

ومن جانبه اكد العميد الركن خالد الصادق محمد رئيس لجنة الخدمات بمحليتي حلفا الجديده ونهر عطبرة بان المنظومة الامنية تعمل بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية بجدية دعما وسندا للمنظومة الصحية وتمكينها من تادية واجبها الوطني علي الوجه الاكمل مبينا ان الوضع الراهن يتطلب تضافر الجهود والهمة العالية للتصدي للجائحه..

وعلي ذات السياق اوضح الدكتور خالد العبيد مدير الشؤؤن الصحية بمحلية حلفا الجديدة لـ(سونا) ان لجنة الطوارئ الصحية اتخذت جملة من الاجراءات التحوطية للوقاية الصحية والقيام بالتعقيم اليومي المستشفيات والمراكز الصحية ذات التردد العالي بالقري والاحياء ..

وقال ان حملات التوعية مستمره تحسبا لاي طارئ مؤكدا على ان الوضع الصحي يتطلب المزيد من وعي التباعد المجتمعي والتعامل الجاد باتباع الارشادات الصحية للوقايه مشيرا الي ان هنالك ترتيبات جارية لتحديد مركز حجر صحي للمخالطين بمواقعهم بجانب اعداد موقع اكبر للعزل بحلفا أو مصنع السكر اضافة للمركز الموجود بمستشفي حلفا الجديدة.

سونا

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