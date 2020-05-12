حسن هلال : ماحدث بكسلا مؤسف ونطالب بضبط النفس وتحكيم صوت العقل





طالب رئيس المجلس القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي حسن هلال الإدارات الأهلية وحكماء قبيلتي النوبة والبني عامربولاية كسلا بضبط النفس وتحكيم صوت العقل وبنذ العنف والجهوية، وأبدى حسن هلال أسفه البالغ للأحداث الدامية التي شهدت ولاية كسلا وأدت لفقدان أرواح عزيزة من قبليتي البني عامر والنوبة.

وأوضح حسن هلال أن البلاد تمر بمنعطف خطير يتطلب إعلاء الروح الوطنية ونشر قيم التسامح بين جميع مكونات الشعب السوداني، واشار الى ان مايحدث في جنوب دارفور وكسلا والجزيرة هو أزمة ثقافة وهوية تتطلب من الدولة بكل مستوياته معالجة جذور الازمة وفرض هيبتها وتمنى الرحمة والمغفرة للموتى والشفاء العاجل للمصابين ..

صحيفة أول النهار

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