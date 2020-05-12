الجبهة الشعبية : تتهم عماد جابر بانتحال صفة الناطق باسمها





اتهمت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عماد الدين جابر إبراهيم بانتحال صفة الناطق الرسمي باسمها

وأكدت انه ليس مسؤولا اعلاميا بها ولا عضوا بالمكتب التنفيذي واوضحت انه لا يمثل إلا نفسه، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته، و قطعت الجبهة الشعبية في بيان لها تلقت (اول النهار) نسخه منه حمل توقيع الأمين العام عبدالوهاب جميل، بعدم التراجع عن تحقيق السلام واكدت انها لن تسمح لاي جهة بالتراجع عنه واكدت أنها ماضية في مشروع تحقيق السلام ولن تتراجع عنه ولن تسمح لأي جهة أن تتراجع عن السلآم الذي كان حلما وأصبح واقعا.

صحيفة أول النهار

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