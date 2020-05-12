مصفاة الأبيض يمكن أن تحل شح الوقود بولايات غرب السودان





كشف المهندس عماد الدين محمود جمعة مدير الهندسة والصيانة بشركة مصفاة الأبيض المحدودة أن المصقاة جاهزة للعمل من حيث المعدات والتشغيل ويمكنها أن تحل مشكلة شح الوقود فى الولايات الغربية إلا أنها متوقفه عن العمل نتيجة لعدم وجود خام البترول الذي ياتي من حقول هجليج .

وقال في تصريح لـ (سونا ) أن المصفاة هي الان جاهزة من حيث المعدات والتشغيلن وعزي عدم توفر الخام بعد إنفصال الجنوب والمشاكل والأعطال المتكررة بحقول هجليج والخط الناقل، وأشار الي أن المصفاة يمكن أن تحل ضائقة الوقود لولايات الغرب لو تم التشغيل بالسعة الكاملة .

وحيا جهود المهندسين والكوادر العاملة الوطنية التي ساهمت في تشغيل وإصلاح كل الأعطال رغم الحظر المفروض علي السودان في النظام البائد، وأكد أن المرحلة القادمة تحتاج فيها المصفاة للتوسعة ومراجعة حقول البترول لتساهم المصفاة في توفير كميات كبيرة من المواد البترولية وخلق فرص للعمالة وهذا ينعكس إيجاباً علي الوضع الاقتصادي بالبلاد.

وتناول المهندس عماد الدين عثمان محمود رئيس قسم السلامة بمصفاة الأبيض الجهود التي قامت بها المصفاة في دعمها ومشاركتها للمجتمع بمدينة الابيض في إطار المسؤولية الاجتماعية بجانب تنفيذ بعض المشروعات بالقري المجاورة للمصفاة.

وقال إن المصفاة تحتاج لتوسعة بعد الاهمال الكبير الذي أثر علي العمل والتوقف المتكرر، مشيراً الي أن هنالك إجراءات عالمية متبعة في المصفاة لسلامة الفرد والمنشآت.

و أبان أن إدارة المصفاة وضعت خطة متكاملة للتوعية بفايروس كورونا شملت تعقيم كامل للمؤسسة وتوزيع المعقمات والكمامات ، واعرب عن أمله أن تولى الحكومة أهمية لتطوير مصفاة الأبيض حتي تحقق الإنتاجية المطلوبة وتساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد .

وتشير (سونا) الي ان المصفاة واحدة من المنشآت النفطية في غرب السودان صممت بطاقة إنتاجية عشر ألف برميل يوميا وتضاعفت الانتاجية الي 15 الف برميل يوميا وتقوم بتكربر الخام الوراد الي اربعة مشتقات بترولية هي النافتا والكروسين والجازولين والفيرنس بجانب منتج الديزل وتغطي إحتياجات المحطات الكهربائية بكل من ولايات دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان .

سونا

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