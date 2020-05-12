وفاة مهاجم ريال مدريد السابق





توفي فرانسيسكو خافيير أجيلار مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، عن عمر ناهز 71 عاما.

ونعى ريال مدريد لاعبه الذي وصفه بـ”واحد من أهم اللاعبين الذين ارتدوا قميص النادي”.

ولعب أجيلار كمهاجم وكجناح، وخاض 190 مباراة بقميص ريال مدريد بين عامي 1971 و1979، سجل خلالها 50 هدفا.

وتوج أجيلار مع الملكي بلقب الدوري الإسباني 5 مرات، وبكأس ملك إسبانيا مرتين.

أجيلار بدأ مسيرته في راسينج سانتاندير، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد لمدة 8 سنوات ومنه إلى خيخون، واختتم مسيرته في رايو فايكانو حتى اعتزاله عام 1983.

سبوتنيك

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