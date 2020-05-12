الإدارة الأهلية بكادقلي تدفع برؤية لإستتباب الأمن والإستقرار





قدمت الإدارة الأهلية بمحلية كادقلي الكبرى تقريراً مفصلاً حول الأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً بمنطقة أم شعران بالريف الجنوبى لمحلية كادقلي.

وتسلم أمين عام حكومة جنوب كردفان الأستاذ موسى جبر محمود بمكتبه بأمانة الحكومة تقريرالإدارة الأهلية، ممتدحاً دور الإدارة الأهلية فى الحقب والحكومات السابقة خاصة في جنوب كردفان والعمل على تفويت الفرصة لمن أراد أن يشق الصف.

وقال أن رؤية الإدارة الأهلية فى الجلوس مع الأطراف المتنازعة لتؤكد وتعضد رغبة الحكومة فى إستباب الأمن والاستقرار.

وأضاف أن الخروقات الأمنية بالولاية أزعجت الإدارة الأهلية الامر الذى دعاها للدفع برؤية لحكومة الولاية بشأن إستباب الأمن والإستقرار، واصفاً تلك الخطوة بالمهمة والتى تساعد الحكومة في معالجة كافة الخروقات الأمنية بالولاية.

سونا

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