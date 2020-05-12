الشرطة تدفع بتعزيزات امنية لبسط الامن والاستقرار بولاية كسلا





توجهت الى ولاية كسلا تعزيزات امنية من قوات الاحتياطى المركزى للعمل وفق آلية حفظ الامن وانفاذ سيادة حكم القانون بولاية كسلا بتوجيه من مديرعام قوات الشرطة الفريق اول/عادل محمد احمد بشاير .

وقال اللواء شرطة حقوقي/ عنان حامد قائد قوات الاحتياطي المركزي في تصريح له ان هذة التعزيزات التي تم الدفع بها الي ولاية كسلا تاتي بتوجيه من المدير العام وواجب اصيل لقوات الشرطة في منع ارتكاب الجريمة وضبط الجناة والمتورطين فى تلك الاحداث التى شهدتها الولاية وذلك بوصول كتيبة من قوات الاحتياطي المركزي يقودها ضابطة برتبة رفيعة وعدد 10ضباط و20 مركبة قتالية كمشاركة لقوات الشرطة ضمن المنظومة الامنية بالولاية واحتواء الاحداث التي تشكل تهديدا للسلامة العامة وتقديم الجناة للعدالة .

يذكران تلك التعزيزات من قوات الاحتياطى المركزى اسهمت في عودة الهدوء والاستقرار بمحليات الولاية وعودة المواطنين لقضاء احتياجاتهم المعيشية في حالة من الهدوء والاستقرار والالتزام بإجراءات الحظر الصحى.

سونا

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