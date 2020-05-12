خطة لتسريع الوصول للحالات المشتبهة ودخول معمل جديد لتسريع التشخيص





أكدت الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورونا في اجتماعها اليوم برئاسة الطيب الشيخ الامين العام لحكومة ولاية الخرطوم اتخاذ مزيد من التحوطات للحد من الحركة والتكدس في مواقع البيع في ظل الارتفاع في حالات الاصابة بكورونا

وتوقع مدير عام الصحة المكلف زيادة الحالات المكتشفة بعد تطبيق خطة سرعة الوصول للحالات المشتبهة وسرعة التشخيص بفضل زيادة عربات الاستجابة السريعة و دخول معمل مستشفى جبرة للخدمة موضحا ان من مزايا هذه الخطة الوصول الى أكبر عدد من المصابين غير انه إشترط فاعلية الحظر والاغلاق الكامل لايقاف حركة الاشخاص المصابين لايقاف توزيع الفايروس.

وفيما يتعلق باستقبال الحالات الطارئة بخلاف كورونا اعلن مدير عام الصحة المكلف ان هناك تحسن كبير في استقبال الحالات الطارئة بالمستشفيات الحكومية وعددها (٢٢) مستشفى .

وفيما يلي الاحتياجات المطلوبة أكدت اللجنة أن الوقود الخدمي مخصص فقط للعربات العاملة في طوارئ كورونا وان اللجنة المكلفة بالسلع الاستراتيجية ستتابع هذا الموضوع فيما إستقرت سلعة الخبز والغاز وان هناك جهود مكثفة لاكمال سكر المواطنين كما بدأت حملة نداء الخرطوم للنظافة.

سونا

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