عبد الرحيم دقلو يتفقد محطات كهرباء ومياه محلية تُلس





تفقد قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو برفقة المدير التنفيذي لمحلية تُلس بولاية جنوب دارفور اليوم محطة الكهرباء ومحطات المياه بالمنطقة وتبرع للمحلية بثلاث محولات ومولدين لدعم كهرباء محلية تُلس، ووجه الفريق دقلو بتوفير الوقود للمحطة حتى تعمل بالطاقة القصوى لتغطية إحتياجات المواطنين من الكهرباء في شهر رمضان المبارك.

ووقف قائد ثاني قوات الدعم السريع ميدانياً على محطات المياه بمحلية تُلس (ماديارا، وحي السلامة، وإبن عمر،والوسط ) وتكفل بسداد فاتورة إيرادات الدوانكي للمحلية حتى حلول فصل الخريف ليحصل المواطنون على الماء مجاناً.

كما وجه بتوفير قطع الغيار لوابورات ضخ المياه وصيانة المحطات بصورة يومية ومضاعفة ساعات العمل فيها لتوفير الماء لسكان المدينة دعماً للإستقرار بالمنطقة، ووجدت الخطوه إستحسان ورضى مكونات مجتمع محلية تُلس ووصفوا ما قام به بالتاريخي

سونا

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