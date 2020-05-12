خوجلي يتسلم بالفاشر قافلة المساعدات الصحية المقدمة من الدعم السريع





تسلم والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم بميدان الجيش بالفاشر حزمة المساعدات الصحية التي دفعت بها قيادة قوات الدعم السريع لدعم جهود الولاية في التصدي لجائحة كورونا وذلك بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية ورئيس واعضاء تنسيقية مجابهة كورونا والقيادات التنفيذية وجمع من المواطنين.

وحيا الوالي خلال مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة الأدوار والجهود التي ظلت تضطلع بها قوات الدعم السريع من أجل بسط الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات الاجتماعية، وأضاف ان الاجراءات الوقائية التي أتخذتها حكومته قد ساهمت في الحد من انتشار الفيروس، مشيدا بقافلة المساعدات التي سيرتها قوات الدعم السريع، مؤكدا انها تمثل دعما إضافيا لجهود الولاية في مجابهة الجائحة، مجددا الدعوة للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعلي راسها البقاء بالمنازل .

من جهته اشار المدير العام لوزارة الصحة بالولاية دكتور سليمان ادم ادريس الى ترتيبات تجريها وزارته هذه الايام لتنفيذ حملة رش كبري داخل احياء مدينة الفاشر بهدف القضاء علي الباعوض والحد من تفشي فيروس كورونا، وقال ان وزارته سجلت حتي اللحظة عدد (5) حالات اصابة مؤكدة بالمرض منهم من يتلقي العلاج اللازم حاليا بمقر وحدة العزل والحجر الصحي بمنطقة زمزم 15 كيلو متر جنوب مدينة الفاشر، ودعا ادريس جميع المواطنين الي ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة الحد من انتشار المرض.

الي ذلك قال العقيد صالح محمد بشر رئيس القافلة الصحية ان القافلة تحتوي على معدات طبية ومستلزمات علاجية واقنعة ومواد معقمة.

فيما اوضح المقدم مصعب احمد محمد محمود سالم مسؤول الاعلام والتنسيق ان تسيير قافلة الدعم الصحي تم بتوجيه مباشر من قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، واصفا مكونات القافلة بأنها الاحدث عالميا لمجابهة فيروس كورونا القاتل داعيا الجميع وخاصة الشباب الي التعاون والتفاعل مع القافلة حتي تحقق اغراضها.

يشار الي ان قافلة الدعم الصحي التي سيرتها قوات الدعم السريع الي شمال دارفور ضمت اكثر من 15 سيارة عسكرية رباعية الدفع تحمل كميات مقدرة من المستلزمات الطبية التي تمثلت في “الكمامات والاقنعة الطبية – المطهرات- معدات رش – ولبسات واحذية طبية ” .

سونا

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