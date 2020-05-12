تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن للسعودية





أعلنت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن تصدير أكثر من 175 ألف رأس ضأن للمملكه العربية السعودية فى الفترة من أول أبريل الماضي وحتي منتصف مايو الجاري .

وأشار دكتور علم الدين أبشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي الى استئناف صادر الماشية الحية للسعودية في بداية أبريل بعد توقفه فى أكتوبر 2019 ، وبعد أن تم إعلان خلو السودان من المرض في يناير 2020 .

وأبان الوزير في تصريح لــ (سونا) أنه بعد إستئناف الصادر تم تصدير 30 ألف رأس ضأن لسلطنة عمان، و20 ألف رأس من الأبقار لجمهورية مصر العربية.

وأوضح الوزير إعتماد ثلاثة مسالخ للتصدير للسعودية (الكدرو وجيمكو وشاهين )، مشيراً الي تصدير 20 طن لحوم دفعة أولى للمملكة خلال اليومين الماضيين، مؤكداً إستمرار صادر اللحوم والإستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية، منوهاً الي تصدير لحوم الي مصر ودول الخليج.

وتعتبر السعودية أكبر سوق للماشية السودانية (ضأن وأبقار وإبل) وتستحوذ علي 65٪ من جملة صادر الماشية الحية البالغة 7 ملايين رأس سنوياً.

سونا

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