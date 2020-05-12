إحالة ملف محطة مياه الصالحة الجديدة إلى إزالة التمكين لوجود فساد





احال والي ولاية الخرطوم يوسف آدم الضي, ملف محطة مياه الصالحة الجديدة الى لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد طبقا لما تبين له خلال زيارة للمحطة من وجود خلل واضح.

وبحسب بيان صحفي الثلاثاء, جاءت الزيارة بناء على الشكاوي التي وردت من المواطنين والذين كانوا يعتقدون ان هناك عمل تخريبي مقصود بقفل بلوفة المحطة غير انه اتضح ان المشكلة ترجع الي خلل واضح في تنفيذ المحطة بوجود عيوب كبيرة في الفلاتر مما اقعد المحطة وصارت تعمل فقط بنسبة ٥٠٪ من طاقتها الانتاجية، مما يشير الى فساد واضح وعدم كفاءة الشركة المنفذة، وقال ان خدمة المياه قضية جوهرية لا تقبل التلاعب.

ووجه الوالي بتنفيذ معالجات عاجلة لتوفير المياه لسكان مناطق جادين وهجليجة والقيعة بواسطة التناكر وتشغيل كل الابار الموجودة بالمنطقة وتوصيل خط مياه لمنطقة العقيدات، فيما وعد بالشروع في ايجاد تمويل للمحطة الكبيرة التي ستنتج ٣٠٠ الف متر مكعب في اليوم تكفي كل مناطق جنوب امدرمان.

السوداني

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