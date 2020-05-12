(8) إصابات (كورونا) في نهر النيل وفريق دعم اتحادي يصل الولاية





أكد رئيس دائرة الصحة بولاية نهر النيل د. عبد المنعم بله، استقرار الأوضاع الصحية بالولاية، وقال إن وزارته ماضية في تنفيذ العمل بكافة المجالات والأنشطة الصحية من تقصٍ واستجابة وتدريب وتعزيز، إضافة إلى الجانب العلاجي.

وأوضح بله عقب اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية برئاسة الدائرة بعطبرة اليوم، أنه تم دخول حالة إيجابية لفيروس (كورونا) صباح اليوم لمعدن بمحلية أبوحمد، لتصل الحالات المؤكدة في مجملها إلى (8) حالات بالولاية، بالإضافة إلى ثلاث حالات اشتباه لمعدنين من محلية أبوحمد والعبيدية.

وأعلن له شفاء حالتين بمركز العزل (A)، ونوه إلى وصول تيم داعم من وزارة الصحة الاتحادية صباح اليوم إلى دائرة الصحة نهر النيل لمتابعة سير العمل بالقطاع الصحي لجائحة (كورونا).

وقال بله إنه لابد من الإشادة بمواطن منطقة ريفي ود حامد بمحلية المتمة بالتزامهم التام بالضوابط التي تمت مؤخراً بالمنطقة، ووجه بضرورة مواصلة تنفيذ الإرشادات والضوابط الصحية المقررة.

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