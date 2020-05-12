سلطات مطار الخرطوم تعيد سودانيين تسللا عبر طائرة شحن تركية إلى اسطنبول





أعلنت سلطة الطيران المدني وإدارة مطار الخرطوم الدولي عن ابعادهما لراكبين سودانيين تسللا إلى البلاد عبر طائرة شحن تركية، واتخذت سلطات المطار قرار إبعاد المتسللين بذات الطائرة مساء أمس (الاثنين) إلى مطار اسطنبول، وتمكن الفريق المكون من إدارة المطار والحجر الصحي وأمن عمليات المطار والجوازات، من إفشال المحاولة للمرة الثانية بعد إدعاء أحد الراكبين المرض وإبلاغ كابتن الطائرة عن حالة طارئة تبين بعد الكشف أنها لا ترقى لمستوى الطوارئ وتم تجديد قرار الإبعاد وتنفيذه.

وأعلنت سلطة الطيران المدني وإدارة مطار الخرطوم الدولي أنهما تحققان في الحادثة، وقالت في توضيح مشترك انه في عصر يوم الإثنين الموافق 11 مايو 2020 وعلى متن رحلة الخطوط التركية للشحن وصل إثنان من السودانيين القادمين من مدينة إسطنبول في مخالفة واضحة لقرار اللجنة العليا للطوارئ والقاضي بعدم السماح بدخول أي مسافر إلى البلاد منذ الثاني والعشرين من مارس.

وقامت سلطات المطار المتمثلة في إدارة المطار والحجر الصحي وأمن عمليات المطار والجوازات بمنع الراكبين من دخول البلاد وتقرر إرجاعهما في نفس الطائرة الى نقطة الإقلاع الأولى (إسطنبول) مع إجراء تحقيق عن الكيفية التي تمت بها صعود الطائرة في إسطنبول دون إخطار الجهات المعنية.

تم تنفيذ قرار الإبعاد وعليه تحركت الطائرة لمواصلة رحلتها المجدولة وعلى متنها الراكبين، عند وصول الطائرة إلى المدرج إستعدادا للإقلاع أبلغ قائد الطائرة برج المراقبة عن حالة طوارئ طبية تستدعي عودته إلى مواقف الطائرات.

تمت الإستجابة لطلبه وفقا لمتطلبات هذا النوع من البلاغات، حيث تم إبلاغ الوحدة الصحية وتجهيز سيارتي إسعاف، صعد الأطباء إلى الطائرة حيث تم إكتشاف أن الحالة الطبية تخص أحد الراكبين المبعدين.تم إجراء اللازم طبيا وتقرر أن الحالة لا ترقى لمستوى الطارئ الطبي وعليه تم تجديد الإبعاد.

نسبة لفقدان جزء كبير من الوقت المحسوب لطاقم كابينة القيادة إتخذت الشركة التركية قرارا بإلغاء الجزء الأخير من الرحلة المبرمجة إلى نيروبي والتوجه إلى إسطنبول مباشرة، وأقلعت الطائرة إلى إسطنبول وعلى متنها المبعدان.

وستقوم سلطة الطيران المدني بالتحقيق في هذه المخالفة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها لاحقا ومعاقبة الشركة المخالفة. تؤكد سلطة الطيران المدني وإدارة مطار الخرطوم إلتزامها الصارم بموجهات اللجنة العليا للطوارئ ومساندتها غير المشروطة لقرارات وزارة الصحة الإتحادية و الأطقم الطبية بالمطار .

السوداني

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