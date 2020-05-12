اصابة (134) ووفاة (6) بفيروس كورونا اليوم “الثلاثاء”





اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (134) حالة اصابة مؤكدة اليوم “الثلاثاء” ضمنها (6) حالات وفاة مبينة ان حالات الاصابة شملت (104) حالة في ولاية الخرطوم و(8) حالات في ولاية القضارف وحالة واحدة في ولاية سنار بالاصاقة لـ(21) حالة في ولاية الجزيرة

واوضح بيان وزارة الصحة حول حالات كورنا الذي صدر قبل قليل ان حالات الوفاة سجلت بواقع (4) حالات في ولاية الخرطوم وحالة في ولاية الجزيرة واخرى في سنار.

واشار التقرير الممهور بتوقيع مدير عام الوزارة د. بابكر احمد علي المقبول لتماثل (12) حالة للشفاء ليكون عدد المتعافين اجمالا (173) حالة منذ بداية انتشار الفيروس

واأوضح التقرير ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في السودان بلغ (1661) حالة اصابة بينها (80) حالة وفاة

واكد التقرير ان المعامل تعاملت اليوم مع (198) عينة منها (166) عينة في المعمل القومي للصحة العامة “استاك” كان ضمنها (111) عينة موجبة بينما تم فحص (32) بمعمل النيل الأرزق كان ضمنها (23) حالة موجبة.

المجهر

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