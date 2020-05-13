الدندر:توجيهات بالالتزام بالموجهات الاحترازية لمنع انتشار كورنا





شدد الأستاذ مزمل عبدالصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس غرفة الطوارئ الصحية بالمحلية على ضرورة الإلتزام بكافة الموجهات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا بالمحلية بعد تسجيل عدد ثلاثه إصابات بالدندر.

وأوضح عبد الصادق لـ(سونا) أن فرق التقصي بالمحلية قامت بتحديد المخالطين المباشرين للحالات الثلاثة وتم أخذ اربعه عينات للفحص، كما تم توجيههم باتباع الارشادات اللازمة، وأشار إلي انه تمت عمليات التعقيم لمنازلهم والمنازل المحيطة بجانب عمليات التوعية والإرشاد والتثقيف.

واشار إلى ان المحلية وبالتعاون مع ديوان الزكاة والخيرين قامت بدعم بعض المحجورين من ذوي الدخل المحدود بمواد غذائية لضمان بقائهم بالحجر المنزلي، مناشدا المواطنين بضرورة الإلتزام بالموجهات الصحية والبقاء بالمنازل والابتعاد عن أماكن التجمعات والازدحام بغية سلامة الجميع..

سونا

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