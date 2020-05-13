المحامون يسحبون ممثلهم ويعلنون عدم الاعتراف بانتخابات تجمع المهنيين





أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين، عدم الاعتراف بانتخابات سكرتارية تجمع المهنيين الجديدة، وسحب ممثل التحالف من السكرتارية، والتنسيق مع الاجسام الشريكة بتجمع المهنيين والعمل على الغاء القرارات المعيبة و الباطلة.

وقال التحالف في بيان، إن العملية الانتخابية شهدت تكتلا سياسيا حزبياً من جهة واحدة أدت الى احكام سيطرته على السكرتارية و المناديب بالمخالفة لميثاق التجمع وطبيعته النقابية العامة، وأضاف”فى الوقت الذى حصل فيه تجمع المهنيين على احترام وثقة السودانيين لقوميته ووطنيته فان الانتخابات الاخيرة التى تعتبر امتدادا لسابقة تكتل حزبي من نفس الاعضاء يعد مؤشرا خطيرا يهدد سيرة و مسيرة تجمع المهنيين”.

واشار إلى ان هذه الاسباب تجعل من الانتخابات مظهرا ديمقراطياً زائفا لانحراف التجمع من مساره النقابي و المهني ، ذلك ان الديمقراطية لا تقوم الا على المساءلة و المحاسبة فى نهاية كل دورة ، وان الديمقراطية النقابية تقوم على مبدأ لكل حزبه و النقابة للجميع ، واذ لمسنا حرصا واضحا على عدم التقيد بمطلوبات العملية الديمقراطية و قيم العمل التحالفى المشترك.

الخرطوم :نبأ نيوز

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