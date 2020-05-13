وفد من الحراك يقدم واجب العزاء والتضامن في فجيعة خلوة الفيضة بشرق النيل





قدم رئيس الحراك الشعبي الموحد أ. معمر موسى محمد رفقة قيادات من التحالف ومجموعة من الشباب المستقلين والقانونيين والصحفيين ، يوم الثلاثاء قدموا التعازي لمشيخة وطلاب خلوة الفيضة بشرق النيل في شهيد القرآن اليافع أحمد محمد عبدالله كما أعلنوا تضامنهم التام مع المصابين .

وجلس الوفد مع شيخ المسيد الجليل الشيخ عبد الرحمن بشير و أستمعوا لحقيقة الإعتداء الشنيع و مدى فداحة جريمة إنتهاك حرمة الروح وأبدان حفاظ كتاب الله وحرمة المسجد والمسيد الطاهر .

كما أكد رئيس الحراك علي دعمهم الكامل للخلوة في قضيتها العادلة الإجتماعية والقانونية والإعلامية وناشد كل فئات المجتمع للوقوف تضامنا حتي تتجاوز الخلوة نكبتها ، وشدد علي ضرورة إستغلال الحادثة المحزنة لإطلاق حملة للتبرع للمسيد من قبل كل فئات المجتمع لأجل إكمال بنائه و توفير بيئة أفضل للطلاب والطالبات وتعبيرا عن روح تضامن المجتمع السوداني وتأكيدا لمكانة المسيد في وجدانه ودينه .

وأنتهت الزيارة بضرورة تماسك اللحمة المجتمعية والدينية ضد أي سلوك متطفل وإجرامي علي هذا المجتمع بعدها رفع المشيخة أياديهم بالفاتحة داعين وراجين من الله أن يحفظ البلاد والعباد .

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