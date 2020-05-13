تحالف المحامين الديمقراطيين يعلن عدم اعترافه بانتخابات تجمع المهنيين





أعلن تحالف المحامين الديمقراطيين عدم اعترافه بانتخابات تجمع المهنيين الأخيرة ونتائجها على كافة المستويات .

وقرر التحالف سحب ممثله من السكرتارية وأكد التحالف عزمه التنسيق مع الاجسام الشريكة بتجمع المهنيين والعمل على الغاء القرارات التي وصفها بالمعيبة والباطلة .

وأكد تحالف المحاميين الديمقراطيين في بيان له أمس أن انتخابات سكرتارية تجمع المهنيين والمناديب بالمجلس المركزي و تنسيقية الحرية و التغيير جاءت معيبة من حيث الشكل و المضمون ، و أكد انها لا تعبر عن القيم التي رافقت نشأة تجمع المهنيين في ساحات النضال الوطني ، ولازمت مشروعه القائم على الوعي والمستند على ارث التجارب النقابية وأرجعت ذلك لانه من ناحية شكلية يفترض انتهاء دورة السكرتارية لتجمع المهنيين في اغسطس ، ولا يجوز اجراء انتخابات مبكرة عن هذا التاريخ الا في حال خلو السكرتارية من الاعضاء لاى سبب ، او صدور قرار بسحب الثقة عن السكرتارية او اعفاء اي من اعضائها ، وأردف التحالف بما أن الانتخابات قد جرت مبكرا على الرغم من وجود اربعة من اعضاء السكرتارية دون سحب الثقة او الاعفاء ونوه الى ان انتخاب اعضاء جدد للسكرتارية يعتبر تدبيرا معيبا ومخالفا للائحة التجمع و تجعل من العملية الانتخابية التى جرت باطلة لانعدام الاستحقاق الانتخابي .

ونوه الى أن الانتخابات تمت دون مناقشة خطاب الدورة و الميزانية وذكر طلب احد مناديب التحالف الزام السكرتارية بتقديم خطاب الدورة و الميزانية ، غير ان الانتخابات جرت دون مناقشة خطاب الدورة ودون تقييم الدورة حال خلو الاجتماع من خطاب الدورة ، ولم يتم مناقشة التقرير المالي المقدم عن شهر ابريل على الرغم من انه لا يعد خطابا للميزانية ولكنه بمثابة التقرير المالي الختامي ، فضلا عن أن الاجتماع لم يناقش تقارير اداء المكاتب على الرغم من تقديم ممثل التحالف السكرتير القانوني تقرير الاداء الوحيد ، اضافة الى تجاهل مناقشة تقرير اثنين من اعضاء السكرتارية لسكرتارية الظل التى قادت الثورة ، والفترة ما بعد ١١ ابريل ٢٠١٩م .

واوضح التحالف أنه وفق لائحة التجمع فان عدد اعضاء السكرتارية ست اعضاء بما فيهم المقرر . الا أن المجلس ناقش توسعة السكرتارية الى تسع مكاتب في اجتماعات سابقة ، وزاد ولم يقم بتعديل لائحة التجمع ولا تحديد مهام و اختصاص المكاتب الجديدة ورغم ذلك انتخب المجلس للسكرتارية تسع اعضاء دون اساس لائحي .

وأشار الى ان الاجتماع أجاز في فاتحة اعماله لائحة الانتخابات وتضمن احكام اللائحة ان يتم انتخاب السكرتارية و المناديب من اعضاء مجلس التجمع واستدرك قاىلا غير ان العملية شهدت خرقا لهذه اللائحة بانتخاب اعضاء من خارج المجلس (مناوبين) لتنسيقية الحرية و التغيير .

وانتقد ماشهدته العملية الانتخابية تكتل سياسي حزبي من جهة واحدة ادت الى احكام سيطرته على السكرتارية و المناديب بالمخالفة لميثاق التجمع وطبيعته النقابية العامة ، وفي الوقت الذي حصل فيه تجمع المهنيين على احترام وثقة السودانيين لقوميته ووطنيته فان الانتخابات الاخيرة التي تعتبر امتدادا لسابقة تكتل حزبي من نفس الاعضاء يعد مؤشرا خطيرا يهدد سيرة و مسيرة تجمع المهنيين .

ونوه الى انه فق احكام لائحة الانتخابات المجازة يتولى التحالف الديمقراطي للمحامين تكليف السكرتير القانوني ، وقد تم بناءا على ذلك اختيار احد اعضاء التحالف بالتوافق بين مناديبنا فى فاتحة العملية الانتخابية سكرتيرا قانونيا.

ورأى التحالف أن هذه الاسباب تجعل من الانتخابات مظهرا ديمقراطيا زائفا لانحراف التجمع من مساره النقابي و المهني ، لجهة أن الديمقراطية لا تقوم الا على المساءلة و المحاسبة فى نهاية كل دورة ، وان الديمقراطية النقابية تقوم على مبدأ لكل حزبه و النقابة للجميع ، واضاف واذ لمسنا حرصا واضحا على عدم التقيد بمطلوبات العملية الديمقراطية و قيم العمل التحالفى المشترك ، نؤكد حرصنا عدم تمرير الاجندة الحزبية و التكتلات السياسية.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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