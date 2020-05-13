قيادي بالشيوعي: الاتفاق على إقالة وزير الصحة من أحلام الدولة العمقية





دافع القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار عن وزير الصحة الاتحادية د أكرم التوم ووصف أداء وزارته بالجيد ورفض تحميل الوزير مسؤولية ارتفاع عدد المصابين بكورونا وقال كرار لـ(الجريدة) أداء وزارة الصحة جيد مقارنة بأداء الوزارات الأخرى.

وحمل النظام المخلوع مسؤولية التدهور في النظام الصحي بالبلاد وأردف في عهد النظام السابق الصحة الاتحادية كانت بدون أعباء اما بعد الثورة فقد أصبحت للصحة ميزانية مقدرة.

وفي رده على سؤال حول انتقادات لجنة الاطباء لاداء الوزير قال كرار كل مكون في الفترة الانتقالية له دور فمثلا نقابة الأطباء دورهم النصح والاستشارة ولفت الى أن البرنامج الذي ينفذه وزير الصحة وضعته مكونات الأطباء قبل الثورة.

وأكد كرار أن أبواب وزير الصحة مفتوحة أمام الأجسام الثورية وأرجع الاخفاقات التي حدثت في وزارة الصحة بسبب ارتباطها بتوفير الامكانيات التي تتحملها وزارة المالية ولجنة الطوارئ الاقتصادية وطالب وزارة الصحة بوضع المزيد من القرارات التي تفعل التباعد الاجتماعي

ووصف ما اثير عن توافق مكونات التغيير على اقالة وزير الصحة بأنها أحلام الدولة العميقة وزاد لم يثار موضوع اقالة وزير الصحة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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