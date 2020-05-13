التعليم العالي توجه مديري الجامعات الاستعدات لاستئناف الدراسة





وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات الحكومية بضرورة الاستمرار في العمل علي معالجة المشاكل الخاصة بالاستاذة والبيئة الجامعية وذلك استعدادا لاستئناف الدراسة وجاء في التوجيه يتم ذلك بالتعاون مع الصندوق القومي لرعاية الطلاب حتي يتحقق الاستقرار المطلوب والعمل علي حل مشاكل الطلاب دون اللجو الي الوزارة وقالت الوزارة وفقاً للقرار فان الجامعة ومؤسساتها هي المسؤول الاول عن ذلك وستعمل الوزارة مافي وسعها لمساعدة الجامعات

الجدير بالذكر ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده استئناف الدراسة بالجامعات بنهاية العام الحالي الان ان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة اسامة العوض اوضح ل ( اخرلحظة ) ان التوجيه لمديري الجامعات ولم يكن فيه تحديد زمني لاستئناف الدراسة.

الخرطوم : ابتهاج العريفي

صحيفة آخر لحظة

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