حزب الأمة مايحدث في كادوقلي مؤشر لحدوث حرب





استنكر حزب الأمة ” بقيادة مبارك الفاضل” ما يحدث في جنوب كردفان وذكر الحزب في بيان له

شهدت مدينة كادقلى انهيار أمنى كبير و أحداث قتل ونهب وسلب فى الطرقات والمنازل تحت علم وبصر حكومة الولاية،ووصل الامر محاصرة الوالي في منزله صبيحة يوم الأحد 10مايو بعد الاعتداء على المواطن سعيد أحمد سعيد ولم تكن هنالك أذن صاغية حتى وصل الوضع ما عليه الآن من موت فى شوارع المدينة كادقلى وداخل السوق الكبير والأحياء وحتى الآن ما تم حصره من جرحي وضحايا فاق المئة شخص.

ان السبب الحقيقي للانهيار الامني وتتحاشى السلطة الولائية والمركزية ذكره ومعالجته هو تمرد كتيبة تتبع للقوات المسلحة من قبيلة “انقولو “وهم نوبة كرنقو انسلخو من فى أواخر التسعينات من الحركة الشعبية وانضموا للجيش . فهى كتيبه قبلية صرفة منفصلة تتبع للقوات المسلحة منذ ذاك الحين وحتى الآن مثلها مثل كتيبة كافي طيارة كتيبة قبلية لقبيلة “شات”، أثر نهب مسلح راح ضحيته أحد أفراد الكتيبة أثناء النزاع مع أحد العناصر العربية بكادقلى، فكانت ردة الفعل من قيادة الكتيبة حرق وضرب وقتل لفريق رحل بطرف المدينة بحى ( كلبا ) جوار استاد كادقلى الجديد حتى وصل القتال وسط المدينة وداخل السوق على أساس الجنس واللون.

الآن المواطنين محجورين فى منازلهم على مدى يوم كامل يجوب أفراد الكتيبة إحياء كادقلى بآليات وسيارات وسلاح الدولة مع غياب تام لأجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية.

إننا فى قطاع السلام بحزب الامة نحمل حكومة الولاية والحكومة المركزية وحاضنتها الحرية والتغير أرواح المواطنين العزل لعجزها فى بسط الأمن وفرض هيبة الدولة .

ان ما يحدث الآن بكادقلى حاضرة ولاية جنوب كردفان مصحوباً مع والفشل لملف السلام والتسوية مع فصيل مسلح بالسودان مؤشر لعودة الحرب بالاقليم بصورة أعنف من سابقاتها .

اللهم إنا بلغنا فاشهد

حسين قمر حسين رحمة

رئيس قطاع السلام

حزب الامة

صحيفة التيار

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