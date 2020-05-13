اصابة قيادي بقوى الحرية والتغيير بفيروس “كورونا”





أعلن الناطق الرسمي للتجمع الاتحادي، وعضو تنسيقية قوى الحرية والتغيير “جعفر حسن عثمان” عن إصابته بفايروس كوفيد 19 (كورونا) مؤكداً انه ظل في الحجر المنزلي منذ 4 أيام

وكتب جعفر على حسابه بفيس بوك اليوم “الثلاثاء”: “قدر الله وماشاء الله فعل، اليوم ظهرت نتيجة فحصي لكورونا و كانت إيجابية وأنا في حجر منزلي منذ 4 أيام ،اتمنى من الله أن لا أكون سبباً في نقل الفايروس لأي شخص وعلى كل من خالطني في الأيام الأخيرة أخذ الحيطة وإتباع إرشادات وزارة الصحة”

وكتب عدد من قيادات التجمع الاتحادي على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي معلنين عن إصابة “جعفر” ،وخضوعه للعزل الصحي .

الخرطوم: رشان اوشي

صحيفة المجهر السياسي

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