توقيع وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات بين الفلاتة والرزيقات.





وقعت قبيلتا الفلاتة والرزيقات وثيقة عهد وميثاق لوقف العدائيات في الاحداث الاخيرة بولاية جنوب دارفور في قرية (برد ) والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء القبيلتين .

وإتفقت القبيلتان على عدة بنود منها الإتفاق على وقف كافة الأعمال العدائية والتفلتات الامنية فورا في كل الجهات وتأمين حياة المواطنين كافة وتكثيف الجهود الرامية لرد الأموال المنهوبة مع ملاحقة المتفلتين والمعتدين في جميع الجهات الذين فجروا هذه الفتنة بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة فيما طالبت الوثيقة بعدة مطالب منها صيانة موارد المياه التي تأثرت بالنزاع ،حفر وتركيب عاجل لمصادر مياه شرب جديدة لتوفير المياه للمجموعات الكبيرة التي إضطرت لإخلاء مصايفها وفتح وتامين الطرق كافة في الولاية .

ووعد اللواء هاشم خالد والي جنوب دارفور بتنفيذ وثيقة العهد والميثاق . فيما أشار الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو قائد ثاني الدعم السريع إلى صدور تعليمات من الفريق أول عبدالفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي ورئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بجمع السلاح والقبض علي المتفلتين منوها الى أن البلاغات الكاذبة والعابرة في الميديا والذين لهم أجندة خفية ضللوا القوات النظامية لتحول دون القبض على المجرمين متعهدا بمتابعة الوثيقة ورعايتها مؤكدا مواجهة المتفلتين والمجرمين والمتربصين وأعلن عن إجتماع غدا الخميس لجمع السلاح من (٦)قبائل في ساعة واحدة لتكون في يد القوات النظامية حتي تعود الادارة الاهلية لسيرتها القديمة يساق فيه المجرم بالخفير وتابع (ساعدونا في الامن بالمعلومة )

وأشاد ناظر عموم الفلاتة يوسف السماني بمجهودات حكومة الولاية والفريق عبدالرحيم دقلو في إستتباب الامن وبسط هيبة الدولة فيما فوض ممثل الفلاتة داؤد مرجي وممثل الرزيقات حمودة صلاح الدين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة للقبض على المتفلتين .

سونا

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