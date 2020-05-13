زي روبرتو يكشف سر حفاظه على جسم مفتول العضلات في سن الـ45 (فيديو)





استمر النجم البرازيلي المعتزل زي روبرتو في ملاعب كرة القدم حتى سن 43، ولكن يبدو من خلال قوامه الجيدة ورشاقة جسمه، أنه كان بإمكانه مواصلة اللعب إلى أبعد من ذلك.

ونشر زي روبرتو البالغ 45 عاما، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، صورة أثارت إعجاب الرواد وعشاق الرياضة، حيث ظهر فيها نجم منتخب البرازيل ونادي بايرن ميونيخ السابق، بحالة بدنية جيدة وجسم قوي مفتول العضلات.

وفسر زي روبرتو، الذي اعتزل كرة القدم نهائيا قبل 3 أعوام، عندما كان لاعبا في صفوف بالميراس البرازيلي، السر في حفاظه على لياقته قائلا: “ليس لدي عادات سيئة، لا أشرب الكحول ولا أدخن، أتناول الطعام بشكل صحيح وأنام جيدا. عائلتي تعطيني شعورا بالأمن والأمان.. وبطبيعة الحال من المهم متابعة مهنة طويلة مثل ممارسة كرة القدم. الشخص الوحيد الذي تحتاج للتنافس معه هو من كنت بالأمس. حافظ على حماسك دائما”.

https://youtu.be/YCsnGuTPIBQ

وتابع الدولي البرازيلي السابق: “أعتقد أنه إذا اعتنى اللاعب بنفسه، فيمكنه اللعب بقدر ما يريد.. لقد اعتنيت بنفسي جيدا طوال مسيرتي، مع إيلاء اهتمام خاص لحالتي الجسدية، وهذا سمح لي باللعب لفترة طويلة”.

يذكر أن زي روبرتو، حذر في العام الماضي، مواطنه نيمار (28 عاما) المعروف بعدم انضباطه وكثرة إصاباته، من أنه يجب أن يتغير إذا لم يرغب في إنهاء مسيرته في سن الثلاثين، مضيفا: “إن نيمار بحاجة إلى التغيير بشكل جدري، وإصلاح شيء ما في رأسه. إنه قريب من تفويت اللحظة المثالية للتقدم إلى الأمام. قد لا يصبح النجم الذي يجب أن يكون عليه لاعب موهوب مثله.. نيمار بالتأكيد لا يركز مئة بالمئة على كرة القدم، في مرحلة ما، سيفقد متعة الكرة”.

واختتم: “إذا استمر كل شيء على هذا النحو، فلن يلعب نيمار حتى سن الـ30. كان المال والإغراء موجودان دائما في كرة القدم. لاحظوا على سبيل المثال كريستيانو رونالدو وميسي، إنهم يعيشون بشكل مختلف تماما”.

المصدر: RT

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