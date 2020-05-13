المكون العسكري يوافق علي تعيين اللواء (م) يس وزيرا للدفاع





أكد مجلس السيادة الانتقالي أن المكون العسكري قد توافق بشكل نهائي علي ترشيح اللواء الركن معاش يس إبراهيم يس لمنصب وزير الدفاع وقد تم تسليم الترشيح لرئيس الوزراء لتعيينه ومن ثم اعتماده بواسطة مجلس السيادة وفقا للوثيقة الدستورية.

كما أكد مجلس السيادة أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من مايو 2020 م والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعدد من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

سونا

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