دقلو يحذر من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية





حذر الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع من مغبة إثارة الفتن والنعرات القبلية لتحقيق اهداف سياسية.

وكشف دقلو في تصريحات صحفية عقب زيارته اليوم لجرحى ومصابي الدعم السريع في أحداث كادوقلي عن تكوين مجالس تحقيق بشأن هذه الأحداث التي وقعت بكادقلي بولاية جنوب كردفان وذلك لكشف الحقائق بصورة واضحة معربا عن أسفه لوقوع هذه الحادثة مبينا ان قوات الدعم السريع منذ حدوث التغيير في البلاد ظلت تواجه كثير من التحديات وتتعرض لغدر واستهداف مخطط ومرتب تقف وراءه أيادي خفية وأضاف قائلا ” هذه الأيادي لا تدمر الدعم السريع فقط بل تعمل على تدمير السودان لذلك سنقوم بكشفها في القريب العاجل ”

وقال أن هناك مخططاً يستهدف سحب الدعم السريع من الخرطوم عبرإثارة النزاعات وخلق فتن قبلية في الأطراف مشيرا الى المشكلات التي حدثت في كل من تلس بولاية جنوب دارفور وكسلا وكادقلي فضلا عن المشكلات السابقة التي كانت قد حدثت في الجنينة وبورتسودان مبينا أن هذه المخطط يهدف لإنهاك قوات الدعم السريع وسحبها نحو أطراف البلاد المختلفة.

ودعا النائب الاول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع المواطنين للاستفادة من التغيير الذي حدث بالبلاد وتعزيز التعايش السلمي وتقوية ممسكات الوحدة الوطنية مؤكدا أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة على قلب رجل واحد لصون أمن واستقرار السودان.

سونا

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