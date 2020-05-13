وفد رئاسة الأركان المشتركة يطمئن على الأوضاع بجنوب كردفان





اطمأن وفد رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة برئاسة الفريق عبد الله البشير أحمد الصادق ، نائب رئيس هيئة الأركان للتدريب،على الأوضاع الامنية بولاية جنوب كردفان بعد الأحداث الأخيرة التي أدت الى استشهاد (26) شخصا و19جريح

واكد الفريق عبد الله البشير أحمد الصادق، في تصريح(لسونا)عقب الاجتماع الذى عقدته لجنة امن الولاية بحضور والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبدالحميد اسماعيل وأعضاء لجنة أمن الولاية ، حرص الحكومة على بسط هيبة الدولة وحفظ الامن والاستقرار وتطبيق القانون الرادع لكل ظالم ورد حق المظلوم

ودعا الفريق عبد الله الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وحصر الأضرار الناجمة عن الأحداث، بجانب فتح بلاغات جنائية في النيابة لمواجهة المعتدين للتحري والتحقق. نافيا ان الأحداث صراع قبلي كما يروج له البعض وزاد قائلا” المشكلة فردية وليس كما يصور له البعض بالشائعات باعتبارها قبلية” لافتا الى اهمية استمرار حظر التجوال في الولاية حقنا للدماء.

واشاد بجهود حكومة الولاية والإدارة الأهلية ولجان تنسيقية قوى اعلان الحرية و التغيير بجنوب كردفان لتفهمهم هذا الوضع مشددا على ضرورة فرض هيبة الدولة ومنع الفوضى .

و قال إن المشكلة بدأت فردية بتاريخ (11-4-2020) بمنطقة ام شعران بالريف الجنوبى سببها نهب مواشي. وأدت الى فقدان عدد من الأشخاص .و ان ماحدث بالأمس نتيجته بيع سلاح فردي بتاريخ (11-5-2020) ومن ثم تطورت إلى داخل مدينة كادقلى وأدت الى استشهاد (26) من الطرفين و19جريح

سونا

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