جامعة الجزيرة :حصر التجاوزات المالية والإدارية منذ يونيو 1989م





أصدر البروفسير محمد طه يوسف مدير جامعة الجزيرة اليوم قرارا بتكوين لجنة لحصر التجاوزات المالية والإدارية في الجامعة منذ 30 يونيو 1989م برئاسة نائب مدير الجامعة ود. قيس محمود حامد عضوا ومقررا.

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في حصر جميع التجاوزات الإدارية الخاصة بالترقيات والتعيينات والفصل للصالح العام وخلافه ومراجعة جميع التجاوزات المالية على كافة المستويات منذ 30 يونيو 1989م إضافة لمراجعة الإتفاقيات المبرمه بين الجامعة والجهات الأخرى داخلياً وخارجيا وأن تنظر اللجنة في التكليفات الصادرة لها من إدارة الجامعة في اي قضايا وتجاوزات أخرى .

وحدد القرار أن تستقبل اللجنة الشكاوى والإفادات من العاملين بالجامعة وخارجها وللجنة الحق في الإطلاع على كافة المستندات بالجامعة وإستدعاء من تراه ضروريا للمثول أمامها أثناء فترة التحقيق .

سونا

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