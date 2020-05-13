26 قتيلا و 19 جريحا بكادوقلي وتشكيل لجنة تحقيق





كشف نائب رئيس هيئة الأركان تدريب الفريق ركن عبد الله البشير التفاصيل الكاملة لاحداث كادوقلي وارجع بداية المشكلة إلي 11 ابريل الماضي بمنطقة ام شعران جنوب المدينة بمشكلة فردية لنهب المواشي تطورت ، ثم كانت مشكلة فردية لتجارة السلاح ونزاع على أموال راح ضحيته فرد وجرح آخر مما ترتب يوم أمس .

وأضاف عبد الله الذي وصل كادوقلي على رأس وفد مركزي واجتمع بلجنة أمن الولاية تطورت الاحداث بصورة كبيرة داخل سوق كادقلي والقرى ،

ورفض البشير تصوير الأمر بصراع قبلي بين العرب والنوبة ، واردف نحسب أنها بعيدة من ذلك.

وكشف البشير ان جملة الخسائر في الارواح بلغت 26 شهيدا 13 من كل جانب ، و19 جريح بجانب فقدان البعض للمأوى والمأكل. معلنا عن إستمرار حظر التجوال المعلن لحقن الدماء ووقف النزاع والقتال داخل محلية كادقلي ، وأعلن القبض على بعض الجناة ونوه الي ان أخذ الحق باليد يقود إلي الفوضى مشيرا الي الجلوس مع الادارة الاهلية لتوجيه كل الجهود لوقف نزيف الدم وجبر الضرر وتطيب الخواطر ، وبسط هيبة الدولة. واعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

الصيحة

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