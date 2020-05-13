وزير الإعلام:جائحة الكورونا وصلت مرحلة الانتشار المجتمعي





قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح ان جائحة الكورونا وصلت الى مرحلة الانتشار المجتمعي مما يتطلب اتخاذ اجراءات احترازية وسياسات جديدة للحد من انتشارها

واضاف الوزير خلال حديثه فى المنصة الاعلامية لجائحة كورونا مساء اليوم ان مجلس الوزراء استمع في جلسة اليوم إلى تقرير قدمه وزير الصحة د. أكرم على التوم، حول مستجدات جائحة الكورونا بالبلاد مشيراً إلى إرتفاع عدد حالات الإصابة إلى( ١٦٦١)

واضاف ان المجلس اطلع على السياسات الصحية التى ستطبق خلال الايام القادمة والجهود المبذولة لفتح المزاكز الصحية لمعالجة المرضي الغير مصابين بالكورونا وقال ان ولاية الخرطوم تحتاج الى مساعدات كبيرة باعتبارها الولاية التى تشكل الاصابة فيها نسبة عالية لافتا الى وصول الألبسة الواقية والمعدات من الجالية السودانية بدولة قطر

الى ذلك قال الوزير ان مجلس الوزراء استمع فى اجتماع اليوم الى تقريرحول الوضع الأمني بالبلاد قدمه وزير الداخلية الفريق أول شرطة الطريفي إدريس دفع الله، و الاحداث الاخيرة التىى شهدتها البلاد فى تلس وكسلا وكادقلي بجانب الاجراءات التى اتخذتها السلطات لمعالجة هذه الاوضاع

وعزا فيصل تفاقم الاوضاع فى عدد من الولايات الى بطء تدخل السلطات وقصور اللجان الامنية لافتا الى ان المشكلة تبدأ صغيرة ثم تتطور جراء الحشد الاثني والقبلي مما يؤدي الى انفجار الأوضاع بصورة كبيرة ، وقال ” لا يخلو الامر من الاستغلال السياسي وهناك جهات تستغل ذلك لتصعيد الاحداث”

وقال فيصل ان مجلس الوزراء لاحظ الفجوة ما بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الامنية تتمثل فى بطء وصول المعلومات لاتخاذ الاجراءات لمعالجة الاحداث وقرر المجلس رفع الملاحظات للاجتماع القادم المشترك مع السيادي فى اطار اصلاح الاجهزة الامنية حتي يكون الجهاز التنفيذي على اطلاع ويكون لديه قدرة على اتخاذ القرار السريع لمعالجة هذه الأوضاع والتى من بينها موضوع تعيين الولاة والاسراع فيه بشكل كبير بعد التفاهم مع قوى الحرية والتغيير والاطراف الاخرى.

سونا

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