محلية بحري تنفذ برنامجا لإزالة كافة تراكمات النفايات





-أكد الأستاذ عبد المنعم عمر احمد المدير التنفيذي لمحلية بحري ان المحلية شرعت في تنفيذ برنامج شامل لإزالة كافة تراكمات النفايات وقال إن العمل يسير حسب الخطط الموضوعة.

وأشاد خلال الزيارة التفقدية لوحدة الكدرو وأم القرى الإدارية أشاد بالتنسيق والتناغم بين الوحدة الإدارية ولجان الخدمات والتغيير في إدارة العديد من الملفات خلال الازمة الراهنة مبيناً ان المحلية قد وضعت الترتيبات مع الإدارة الهندسية لتطهير المصارف وتعلية التروس النيلية وسيتم بدء العمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك.

كما عقد خلال الزيارة إجتماعاً مع مدير الوحدة الادارية وبحضور مدير التخطيط العمراني ومنسق عام لجان الخدمات والتغيير ولجان المناطق وأصحاب المخابز بالوحدة الإدارية حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا علي رأسها الخدمات الأساسية من خبز وغاز بجانب النظافة وإصحاح البيئة والاستعداد لفصل الخريف القادم.

ومن ثم قام ومرافقوه بتفقد المشروعات التي تم تنفيذها بتضافر الجهدين الرسمي والشعبي بالوحدة الإدارية واعداً بالعمل على تكملة النواقص حتى ترى هذه المشروعات النور.

سونا

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