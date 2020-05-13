الصحة: إصلاحات على هيكل الإدارة واتجاه لتعيين فريق إعلامي





أعلنت وزارة الصحة الاتحادية، تكليف د. نهلة جعفر لتقوم بالمهام الإدارية وتنسيق العمل بإدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم، وذلك في إطار الترتيبات الإدارية التي من شأنها تنظيم عمل الوزارة ودعم الأداء العام.

وأكدت الوزرة بحسب (سونا) اليوم، أنها ستقوم ببعض الإصلاحات على هيكل الإدارة بحيث تكون تبعية المراسم لإدارة المكتب التنفيذي للوزير، وتضطلع العلاقات العامة بشؤون الأقاليم والشراكات الداخلية الأخرى، أما الشراكات الخارجية فستكون من متابعة الصحة الدولية.

وأوضحت أنه سيتم لاحقاً تكوين فريق إعلام متكامل ومتخصص من الأطباء وكوادر طبية وإعلاميين متخصصين يهتم بقضايا الصحة العامة، وقضايا المخدمين من الكوادر الطبية وقضايا المواطنين. ونوهت إلى أنه سيتم تعيين فريق إعلامي متكامل يشمل الناطق الرسمي للوزارة والذي ستفتح الوظائف له قريباً لتكون للمنافسة العامة حسب التخصص والمؤهلات.

الصيحة

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