6 مكونات لتجمع المهنيين السودانيين ترفض السكرتارية الجديدة





أعلنت 6 مكونات من تجمع المهنيين السودانيين، رفضها عملية انتخاب السكرتارية التي جرت الأحد، ما قد يؤدي إلى تفجر مزيد من الخلافات داخله.

وجرى تشكيك واسع النطاق حول خطوة انتخاب السكرتارية، إلى حد اعتبرها كثيرون إنها هدفت إلى كسب سياسي مؤقت للحزب الشيوعي لتعيين أكبر قدر من أنصاره في المجلس التشريعي المرتقب.

وتركز رفض معظم مكونات التجمع للعملية الانتخابية، على إنها جرت قبل انتهاء فترة السكرتارية، ودون تقديم خطاب الدورة والميزانية لإجازتهما، إضافة إلى أن العملية شهدت تكتلا سياسيا لحزب واحد مما رجح كفته وسيطر على مقاعد السكرتارية.

وقال التحالف الديمقراطي للمحامين، الثلاثاء، إن العملية الانتخابية شهدت تكتلا حزبيًا صارخًا، بينما يقول التجمع إن السكرتارية جرى انتخابها عبر مجلس التجمع وبأسلوب ديمقراطي.

وبحسب لائحة التجمع، فأن مجلس التجمع الذي يعتبر أعلى سُلطة، يضم 10 أشخاص ممثلين للمكونات، ينتخب السكرتارية بعد انتهاء أجل فترتها التنظيمية، لكن أجل السكرتارية ينتهي بحلول أغسطس المقبل.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأربعاء: “نُعلن عن رفض العملية الانتخابية وما أسفرت عنه من نتائج”.

وأشار إلى أن العملية الانتخابية التي جرت أثبتت وجود تكتل حزبي واضح داخل التجمع، مما ما يخالف لوائح ومواثيق تجمع المهنيين والمبادئ الأساسية للعمل النقابي، حيث كانت هنالك قائمة متفق عليها مسبقاً تم الاتفاق الحزبي على تمريرها.

وتعهد الأطباء بالعمل على تصحيح الأوضاع داخل التجمع عبر العمل المشترك مع مكوناته المختلفة، إلى حين انتهاء دوره بعد تكوين النقابات المنتخبة المرتقبة.

وقالت اللجنة إن العملية الانتخابية شهدت إضافة ثلاثة مكاتب بجانب مكاتبه الـ 6، وهو مخالفة صريحة لأن مكونات التجمع اتفقت على إضافة المكاتب الجديدة لكنها لم تجز بصورة نهائية.

وتوقع الأطباء أن تقود الانتخابات التي جرت إلى مزيد من إضعاف تجمع المهنيين، الذي تدنت شعبيته كثيرًا في الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان: “هذا الأمر سيجعله واجهة حزبية، كما سيفقده قدرته ونقطة قوته الأساسية بتعبيره عن أكبر طيف مهني ممكن وسيهدر قيم وتقاليد العمل التحالفي المشترك وسيكون سببًا في تقويض مستقبل البناء النقابي وجعله تحت وطأة الصراع السياسي والحزبي”.

وإضافة إلى رفض لجنة الأطباء المركزية للعملية الانتخابية، أعلن كل من: التحالف الديمقراطي، تجمع مهنيي الارصاد الجوية، تجمع المهندسين السودانيين، تجمع مهنيي الموارد البشرية السودانيين واللجنة التنفيذية لتجمع البيئيين السودانيين.

ويضم التجمع إلى جانب هذه المكونات: لجنة المعلمين، رابطة الأطباء البيطريين، تجمع الصيادلة المهنيين، اللجنة المركزية للمختبرات الطبية، تجمع ضباط الصحة، تجمع أساتذة الجامعات، مبادرة استعادة نقابة المهندسين، نقابة أطباء السودان الشرعية وشبكة الصحافيين السودانيين.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحافيين، عزمها انتخاب ممثل للصحافيين داخل التجمع، بدعوى إن شبكة الصحافيين التي دفعت بممثلها في السكرتارية لم تشهد إجراء انتخاب داخلها، وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم والتجمع، على عدم وضع ممثل للصحافيين من جسم غير منتخب.

ونشب خلاف حاد وسط التحالف الديمقراطي للمحامين، بعد أن أصدر بيان يرفض العملية الانتخابية قبل إن يخرج رئيس التحالف ويقول إن البيان لا يمثلهم، لكن تصريحات لاحقة أكدت على موقف التحالف الرافض للسكرتارية الجديدة.

ويتوقع أن تقود خطوة انتخابات سكرتيرية لتجمع المهنيين إلى مزيد من الخلافات داخله، وربما تؤدي إلى انشقاق داخل بعض مكوناته جراء الخلاف الواسع الذي أحدثته الخطوة داخل المكونات.

سودان تربيون

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