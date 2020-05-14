المهدي يبحث مع وفد حزب مبارك الفاضل (ميثاق العقد الإجتماعي)





التقى رئيس حزب الأمة القومي، أمام الأنصار السيد الإمام الصادق المهدي بمنزله بالملازمين امس، وفداً من القطاع السياسي لحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل. وبحسب بيان للقطاع السياسي لحزب الأمة، تداول اللقاء حول ميثاق العقد الإجتماعي الذي طرحه الأمة القومي. وأبدى القطاع السياسي بحسب صحيفة الصيحة، تأييده للخطوة، وأبدى بعض الملاحظات والاقتراحات التي رحب بها السيد الصادق، وطالب بإحالتها إلى اللجنة المختصة بتنفيذ العقد الإجتماعي للنقاش والحوار حولها. ضم وفد حزب الأمة رئيس القطاع السياسي مهدى بخيت حامد ونائب رئيس القطاع السياسي فتحي مادبو وعضو القطاع السياسي محمد عادل.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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