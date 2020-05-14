الاتحادي (الشرعية الثورية): تعقيدات البلاد تعود الى الاحتراق





أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي ” الشرعية الثورية “ان البلاد تمر بمرحلة مفصلية تعقيداتها تقودها للإحتراب والإحتراق والإختراق للأرض والشعب والقيم المجتمعية المرتكزة على تعايش وجداني ومكاني وزماني وتأريخي.

واعتبرت أن المهمة الوطنية تتمثل في النهوض لوضع حدا نهائيا لحلقات الصراعات القبلية التي ستقود البلاد لنهايات صعبة مجتمعيا وأخلاقيا.

وشدد على الأجهزة الأمنية تأسيس حالة من المحاصرة لذلك في كل الولايات،وتحقيق نقلة نوعية في البحث عن الأسباب ومن يصنع ذلك،وعلى المجتمع المدني تشكيل مؤسسات الوعي بالتعايش كفريضة سودانية راسخة.

وقال الحزب الاتحادي في بيان له أمس نحن نحتاج في هذه الأيام لمجهودات قيمنا السودانية لنقطع الطريق أمام أي صوت للدماء،والصراعات القبلية وأن نعيد سلامنا القبلي والمجتمعي ثانية واعتبر أن تلك الأحداث تشكل أزمة مصيرية لأن ضعف معالجتها يفتح كل الطرق لإشعال بلادنا بالدماء كل يوم.

وأردف نحن في طريق لابد لنا من فرض هيبة الدولة فيه،وقوة مؤسساتها الأمنية والقانونية، وتأكيد أدوار منظماتنا وأحزابنا في المساهمة الجادة لمحاصرة كل سبب للصراعات القبلية في بلادنا.

وأكد أن قناعته كحزب بأهمية إسناد حركة وعي مجتمعية كبيرة في الولايات تعنى بترسيخ ثقافة تعايش وسلام حقيقي بين كل مكونات المجتمع السوداني.

صحيفة الجريدة

شارك الموضوع :





