تركيا… إصابة رئيس نادي بشكيتاش و8 من الفريق الأول بفيروس كورونا





أعلن نادي بشكيتاش التركي لكرة القدم، الخميس، عن إصابة 8 من أعضاء فريقه الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بجانب رئيس النادي أحمد نور تشيبي.

وأفاد المستشار الطبي للنادي “تكين أولكو”، أنه تم إجراء فحص كورونا للمرة الثانية لجميع اللاعبين والفنيين وموظفي المنشأة التدريبية.

وأضاف أن نتائج الاختبارات أظهرت إصابة 8 أعضاء من النادي بكورونا، مؤكدا أنهم بدؤوا فورا باتباع إجراءات الرعاية الصحية لهم.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، الأربعاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا بلغت 143 ألفًا و114، بعد تسجيل 1639 حالة.

وسجلت تركيا 58 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 3952، فيما تخطت حصيلة المتعافين الـ100 ألف، إثر شفاء 2826 مصابا.

سبوتنيك

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