استقرار الأوضاع الصحية بكسلا





إطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد لدي زيارته لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية لقائه بمدير عام الوزارة برفقة عدد من قيادات العمل الصحي اطلع على مجمع الأوضاع الصحية بالولاية والمجهودات المبذولة في إطار التصدي الجائحة كورونا وخطوات الوزارة في الجوانب المتعلقة بتوفير المعينات واحتياجات العمل لمراكز العزل.

وقدمت الدكتورة ايمان محمود مدير عام الوزارة مقرر اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا تنويرا شاملا حول الأوضاع الصحية بالولاية خاصة نسب الاصابات المؤكدة بالفايروس البالغة (6) حالات منها حالة وفاة بمحلية حلفا الجديدة بالاضافة الي العينات التي تم أخذها وإرسالها إلى المعمل القومي (استاك) بالخرطوم والبالغة (17) عينة.

وأشارت الدكتورة إيمان بحسب سونا إلى قلة البلاغات حول المرض وعزت ذلك لعدم استقرار الأوضاع الامنية بالولاية، مشيراً الى انه وبعد استقرارها سيتم التعرف على الوضع الحقيقي لانتشار الوباء، ودعت إلى ضرورة التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية الموضوعة وتفهم المواطنين لاقامة مراكز العزل في بعض المناطق البعيدة عن السكن وعدم مقابلتها بالرفض، مبينة ان المستفيد الاول والاخير من هذه المراكز المواطن نفسه وأنها تخص حالات الاشتباه وليس المصابين.

واعربت عن اسفها للهجوم الذي تعرضت له بعض مراكز العزل وتخريبها خاصة جامعة كسلا نسبة لجهل البعض أو تحريضهم وناشدت المواطنين للاحتكام إلى صوت العقل وأنهم المستفيدون من هذه المراكز حالة انتشار المرض لحماية الآخرين .

وكانت الدكتورة إيمان قد استقبلت المنحة الخاصة بولاية كسلا المقدمة من جمهورية مصر العربية والتي تشتمل على كمية من المعينات الخاصة بدعم جهود التصدي لمواجهة وباء كورونا .

الخرطوم ( كوش نيوز)

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