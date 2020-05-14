تاور يتفقدجرحى أحداث جنوب كردفان للدعم السريع بالدائرة الطبية بشمبات





تفقد البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي، اليوم جرحى منسوبي الدعم السريع والمواطنين الذين اصيبوا خلال ألاحداث الأخيرة التى شهدتها ولاية جنوب كردفان والذين تم اجلاؤهم إلى الدائرة الطبية للدعم السريع بشمبات.

وعبر سيادته عن بالغ أسفه لما حدث فى جنوب كردفان ووصفه بانه يمثل خسارة للمجتمع والدولة ،موضحا أن مثل هذه الصراعات ليس فيها كاسب ،وأنها عادة ما تنجم عن فتن تحركها إيادي خفية او نتيجة غفلة وقصور او نتيجة استهانة.

وشدد بروفيسور صديق تاور ، على ضرورة تضافر الجهود الأمنية والرسمية والمجتمعية لاحتواء هذه الفتن حتى لا تتسع دائرتها، من خلال إحقاق الحق وسيادة دولة القانون.

وأكد أن مجتمع جنوب كرفان يمثل نسيجا واحدا مترابطا ومتوحدا تمتد جذورة فى التاريخ ويربط بينه المصير الواحد والمصلحة المشتركة، لافتا إلى ضرورة استصحاب ذلك في أى تصور للمعالجة فى المستقبل .

وأكد تاور ان هذه الحادثة يجب أن تنبه الجميع للقيام بواجبهم خاصة الجهات الرسمية.

وقدم تاور شكره لإدارة المستشفى للجهد الكبير الذى بذلته تجاه جرحى الأحداث الأخيرة.

وقال المقدم طبيب يزيد عابدين عبد الكريم مدير الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع، أن الدائرة الطبية بشمبات استقبلت على مدار يومين عدد ٢٣ جريحا من عسكريين ومدنين من الأحداث وقدمت لهم العناية الطبية اللازمة، فيما تم تحويل بعض الحالات إلى جهات تخصصية لإجراء عمليات دقيقة ومستعجلة.

وقدم مدير الدائرة الطبية للدعم السريع شكره وتقديرة للزيارة التفقدية التي قام بها عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور لجرحى الأحداث الأخيرة من جنوب كردفان والاثر الطيب لذلك على أسرهم .

سونا

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