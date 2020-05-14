ساديو ماني: خشيت على مستقبلي من محمد صلاح





أعلن اللاعب السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن تخوفه من انضمام اللاعب المصري، محمد صلاح، للريدز قادما من روما.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مساء أمس الأربعاء، أن النجم السنغالي، أعلن تخوفه من انتقال محمد صلاح إلى نادي ليفربول، قادما من نادي روما الإيطالي.

وكان اللاعب المصري، محمد صلاح، قد انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017.

وأفادت الصحيفة بأن يورغن كلوب، مدري ليفربول لم يخبر ساديو ماني أن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، سيغادر الفريق، ولكنه نصحه وشدد عليه بأنه سيظهر بشكل جيد جدا مع الفريق.

واوضحت الصحيفة أن ماني سأل مدربه كلوب عن مكانه في الفريق، وشدد المدرب الألماني أنه سيظهر بشكل بارز، لكنه أخفى التفاصيل الخاصة حول الرحيل المحتمل لفيليب كوتيني، حيث غادر إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك مخاوف لدى ساديو ماني من انضمام محمد صلاح، لكن يورغن كلوب طمأنه، بأنه سيواصل الاعتماد عليه برفقة محمد صلاح.

سبوتنيك

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