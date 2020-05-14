البرهان يتعهد ببسط الامن وتعزيز التعايش في أبيي





أكد الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اهتمام الدولة باستقرار الأوضاع فى منطقة ابيى من خلال بسط الأمن والعمل على تعزيز التعايش السلمى بين مكونات المنطقة وإكمال الآليات المشتركة مع دولة جنوب السودان وتعزيز دور بعثة الامم المتحدة بالمنطقة.

ووجه البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم، اللجنة الوطنية المعنية بالأوضاع فى منطقة ابيي، بضرورة تسريع الخطى التى من شأنها تعزيز التعايش السلمى بين المكونات المجتمعية فى المنطقة، وتلقى سيادته من اللجنة تقريرا مفصلا عن مجمل الأوضاع بالمنطقة.

وأوضحت السفيرة الهام شانتير الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أن اللجنة قدمت لرئيس مجلس السيادة، تنويرا حول الوضع في أبيى على خلفية الأحداث الأخيرة بالمنطقة، مضيفة أن اللقاء تتطرق ايضا لعدد من القضايا لتعزيز التعاون بين السودان وجمهورية جنوب السودان لإنشاء الآليات المشتركة بين البلدين وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأوضحت السفيرة الهام أن اللقاء تناول أيضا ضرورة تعزيز الدور الذى تقوم به بعثة الامم المتحدة من أجل حفظ السلام وترسيخ الاستقرار بالمنطقة

المجهر

شارك الموضوع :





