السودان شرق دارفور تستقبل قافلة الدعم السريع الصحية





استقبل اللواء الركن / المزمل ابوبكر والي ولاية شرق دارفور المكلف صباح اليوم بمدينة الضعين القافلة الصحية لقوات الدعم السريع التي تحمل المعينات للحد من جائحة كورونا والتي جاءت بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لولايات دارفور الخمس ، تحت شعار : (صحتك ..من أمن وطنك).

وأشاد الوالي خلال مخاطبته القافلة بجهود قيادة قوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا ،وإستجابتها السريعة لمطالب لحكومة الولاية .

وأكد الوالي ٲن قوات الدعم السريع هي المؤسسة الوحيدة التي تقوم بتوصيل الدعم للمواطنيين في أماكنهم بجاهزية وسرعة .

وأشار المزمل الى جهود القوات في التصدي للحمى النزفية التي ضربت الولاية في الفترة الماضية ، واضاف : (حينها قوات الدعم السريع سخرت كل إمكانياتها للولاية ونفذت حملات رش مكثفة بالمدينة وقامت بردم البرك ، وعندما واجهتنا مشكلة في مستشفى الضعين طلبنا أطباء ودعم من المركز فأرسلوا 5 أطباء اضافة الى طبيب سادس متواجد بقطاع الضعين والآن يعملون في مستشفى الضعين بكل همه ونشاط ) .

من جانبه قال قائد قوات الدعم السريع قطاع شرق دارفور العقيد / عبدالله الشريف بنده ٳن قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بشرق دارفور تعملان بإنسجام كبير في تنفيذ التوجهات العليا والحفاظ على أمن واستقرار الولاية.

فيما قال العقيد / حمدين اسماعيل بشر قائد القافلة الصحية لولايات دارفور ان القافلة تحتوي على مواد ومعينات طبية وألبسة واقية للكادر الصحي وكمامات ومعقمات وأدوات لإصحاح البيئة اضافة الى تنفيذ حملات للتعقيم والتطهير كإجراءات إحترازية للوقاية من جائحة كورونا

الى ذلك ،قال الاستاذ / محمد ابراهيم مدير عام وزارة الصحة بولاية شرق دارفور ٳن المعنيات والمعدات الطبية المقدمة من قيادة قوات الدعم السريع ستكون سندا ودعما حقيقيا لجهود وزارة الصحة بالولاية في مواجهة جائحة كورونا .

وأعرب عن شكره لقيادة قوات الدعم السريع على اهتمامها ودعمها المتواصل لإنسان ولاية شرق دارفور مشيراً الى ان القافلة الصحية إمتداداً لجهود القوات في دعم وإسناد الولاية.

الصيحة

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