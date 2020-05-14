يوقع السبت.. اتفاق لوقف للعدائيات وفتح الطريق بكادقلي





أعلن اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق صلح ينهي الأحداث التي شهدتها كادقلي حاضرة ولاية جنوب كردفان اليومين الماضيين.

وعقد وفد القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة نائب رئيس الأركان تدريب الفريق ركن عبد الله البشير بحضور والي جنوب كردفان المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد إسماعيل والأمين العام لحكومة الولاية موسى جبر، اجتماعاً مع المكونات والفعاليات السياسية والمجتمعية والإدارة الأهلية، ناقش أحداث كادقلي، وتوصل لنقاط أسست لاتفاق وصلح بين الطرفين.

وقال عضو لجنة القيادة العامة اللواء ركن الخير عبد الله إدريس أبو مريدات في تصريح صحفي، إنهم اجتمعوا بكل مكونات مجتمع كادقلي، وتم الإتفاق للعمل يدً واحدة لفرض السيطرة على المجتمع، وأضاف بأن القوات المسلحة، الدعم السريع، جهاز الأمن، الشرطة تعمل لبسط الأمن مع قائد الفرقة (14) مشاة الذي نشر جنوده على كافة المدينة لتأمينها، بهدف عودة كادقلي كما كانت وأكثر أمناً واستقراراً.

من جانبه، وصف والي جنوب كردفان ما حدث بالتفلتات الكبيرة التي أدت لإنفلات الأمر، وأوضح أن لجنة أمن الولاية قامت بإجراءات حمت أرواح المواطن وبجهود كافة الأجهزة الأمنية والمكونات المجتمعية، واكد استقرار الأوضاع تماماً، وحدوث توافق ألا يتكرر ما حدث.

وكشف الوالي عن وصول لجنة تقصٍ للحقائق برئاسة المفتش العام للقوات المسلحة الفريق ركن عباس حسن عباس الداروتي، سبقتها لجنة تهدئة الأوضاع برئاسة الفريق ركن عبد الله البشير.

وأعلن الوالي عودة الحياة لطبيعتها من يوم غدٍ الجمعة ورفع حظر التجوال، ودعا لمحاربة الشائعات، وطالب الأهل بالعودة لمنازلهم، وأشار إلى انتشار الأجهزة الأمنية في مناطق الاحداث، ونوه لضرورة العمل للسلام وتنمية الولاية وتحكيم صوت العقل.

وفس السياق، أوضح المتحدث باسم تنسيقية الإدارة الأهلية بمحليات كادقلي الكبرى الأمير محمد ابو زيد، أن الاجتماع خرج بوقف العدائيات، فتح الطريق بين الدلنج وكادقلي، والوصول إلى صلح تام يحقق الأمن والاستقرار بتوقيع وثيقة صلح يوم بعد غدٍ السبت بأمانة الحكومة يوقع عليها جميع الأمراء والأعيان، وناشد كل الأطراف بضبط النفس وعدم الاعتداء على ممتلكات الغير ومنازلهم.

الصيحة

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